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FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2014 : 100.000.000 €
18/02/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2014
20130066
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Urban regeneration schemes under the Flanders social housing programme in various locations in the region.
Investment programme 2013-2015.

The project will comprise small to medium-sized retrofitting and newly built social housing investments in the years 2013-2015 undertaken by social housing providers throughout the region. It is expected that the investments to be funded will concern in particular energy-efficiency measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The social housing to be financed under the project will have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to improving the urban environment.

The final beneficiaries, social housing providers, fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48641066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130066
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88814025
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130066
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Andere Links
Übersicht
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV
Datenblätter
FLANDERS URBAN SOCIAL HOUSING IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen