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PSA EURO 6 2 R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 300.000.000 €
Industrie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/10/2013 : 300.000.000 €
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EURO 6 2 R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: PSA Peugeot Citroën: 300 Mio EUR für die Entwicklung emissionsarmer Fahrzeuge

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/10/2013
20130062
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PSA EURO 6 2 R&D
PEUGEOT SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 792 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in R&D in relation to the application of the norm EURO 6.2 for the engines of the PSA Group.

The project concerns R&D investments leading to (i) improvement of emission characteristics and compliance with the Euro 6.2 emission requirements mainly concerning the tightening of the limits for particulate, new NOx limits and stricter implementation of on-board diagnostics systems and (ii) significant reduction of CO2 emissions and fuel consumption that will be implemented in parallel.
The activities will include improvements in powertrains, auxiliaries and energy management systems. The project activities will take place in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EURO 6 2 R&D
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Frankreich: PSA Peugeot Citroën: 300 Mio EUR für die Entwicklung emissionsarmer Fahrzeuge

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EURO 6 2 R&D
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48017864
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130062
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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PSA EURO 6 2 R&D
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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