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SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
282.326.369,28 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 282.326.369,28 €
Energie : 282.326.369,28 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2015 : 282.326.369,28 €
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MIDDLE MUIR ONSHORE WIND FARM-ALLOCATION20130060

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2017
20130060
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
SANTANDER UK PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 200 million (EUR 244 million)
GBP 575 million (EUR 700 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance onshore wind, dedicated biomass and solar photovoltaic renewable energy lending projects and energy-efficiency investments

The operation will contribute to EU energy and climate change objectives, notably reduction of greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation supports projects that help to mitigate climate change. All of the individual schemes presented in the initial pipeline are categorised as Annex II projects under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, which would require a mandatory environmental impact assessment. The Bank will assess the financial intermediary's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's public disclosure policy.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered by final beneficiaries in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC) and Decision 2006/211/EC), with parallel publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
17/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALAWHISTLE ONSHORE WIND FARM
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MIDDLE MUIR ONSHORE WIND FARM-ALLOCATION20130060

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52038946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GALAWHISTLE ONSHORE WIND FARM
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66400951
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIDDLE MUIR ONSHORE WIND FARM-ALLOCATION20130060
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82084863
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127300869
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MIDDLE MUIR ONSHORE WIND FARM-ALLOCATION20130060
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127683113
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN
Datenblätter
SANTANDER UK RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen