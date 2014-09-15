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CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
123.146.067,41 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 123.146.067,41 €
Müllbeseitigung : 123.146.067,41 €
Unterzeichnungsdatum
13/09/2018 : 123.146.067,41 €
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 110 Millionen Pfund Sterling für die Abfallverbrennungs-anlage von Viridor in Cardiff

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/09/2018
20130049
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
PENNON GROUP PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 110 million (EUR 138 million)
GBP 220 million (EUR 276 million)
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Construction, operation and maintenance of an energy-from-waste (EfW) combined heat and power (CHP) plant in Cardiff, Wales.

The project aims to construct and operate a waste incinerator (Energy from Waste (EfW) plant) in Cardiff, Wales, UK.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the construction of a waste incinerator (Energy from waste (EfW)) plant processing more than 100 t/day of residual waste from five authorities in Wales. Hence the project is subject to Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An environmental permit has been granted for the site. An integral permit according to the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU) will be required by the competent authorities before the plant is put into operation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT - Energy from Waste & Recycling Facility Trident Park Cardiff
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Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen von 110 Millionen Pfund Sterling für die Abfallverbrennungs-anlage von Viridor in Cardiff

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT - Energy from Waste & Recycling Facility Trident Park Cardiff
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54579456
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130049
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51563915
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130049
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
Datenblätter
CARDIFF ENERGY-FROM-WASTE CHP PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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