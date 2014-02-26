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SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2014 : 25.000.000 €
26/09/2014 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Related public register
17/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2014
20130044
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Leading provider of multi-utility services in the Autonomous Province of Bolzano.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 153 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to upgrade and expand the Promoter's electricity distribution network in the Autonomous Province of Bolzano (Sudtirol) and to extend the district heating network of the city of Bolzano.

The project will enable the Promoter to expand the electricity and district heating networks, reduce losses, and improve the quality and the reliability of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EC), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. Environmental impacts are generally expected to be low and mostly limited to the construction phase. This will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
11/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
17/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53641848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130044
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2015
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60407420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130044
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143386234
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130044
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
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17/07/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Andere Links
Übersicht
ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Datenblätter
SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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