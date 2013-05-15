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CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 8.750.000 €
Energie : 166.250.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/08/2013 : 8.750.000 €
21/08/2013 : 166.250.000 €
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07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II
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Neue Finanzierungsinitiative der EIB für Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien in Mittelamerika
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CA CCFL II - SOLAR PV PLANTS (HONDURAS)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/08/2013
20130043
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework loan will support renewable energy and energy efficiency projects in Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica and Panama. The majority of the projects are expected to be wind, hydropower, geothermal and photovoltaic.

The proposed framework loan will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects with a positive contribution towards the environment and the fight against climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gases emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are expected to have limited negative environmental and social impacts. None of the schemes submitted for part-financing by the Bank are expected to have a significant negative impact on sites of nature conservation. Standard safeguards and monitoring procedures will ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.

The procurement procedures applied by the project promoters shall comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the EU Official Journal when appropriate.

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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48641366
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130043
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Mittelamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen