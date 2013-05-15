CENTRAL AMERICA CLIMATE CHANGE FL II

Übersicht
The framework loan will support renewable energy and energy efficiency projects in Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica and Panama. The majority of the projects are expected to be wind, hydropower, geothermal and photovoltaic.
The proposed framework loan will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects with a positive contribution towards the environment and the fight against climate change.
The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gases emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are expected to have limited negative environmental and social impacts. None of the schemes submitted for part-financing by the Bank are expected to have a significant negative impact on sites of nature conservation. Standard safeguards and monitoring procedures will ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.
The procurement procedures applied by the project promoters shall comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the EU Official Journal when appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.