Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2013 : 200.000.000 €
20/11/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und SACE stellen 400 Millionen Euro für FuE-Tätigkeit von Fiat bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2013
20130041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
FIAT SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 860 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of Fiat Group research, development and innovation (RDI) activities in Italy during the period 2013-16 aimed at the development of advanced powertrain and vehicle technologies targeting increasing environmental sustainability and safety.

The project concerns RDI investments on innovative technologies leading to lower consumption of fossil fuels and emission reduction as well as to increased vehicle occupant and pedestrian safety. More specifically, the project proposed for financing will include RDI activities for the development of more efficient Internal Combustion Engines (ICE), alternative fuel and electrified powertrains, lighter materials and vehicle architecture solutions as well as safer vehicle solutions. The project is expected to contribute to the company's targets of CO2 emission reduction, consistent with the objectives set by the EU regulation. The scope of the project appears consistent with the Bank's Policy for Lending to the Transport Sector, as it concerns investments in technologies with significant potential of innovation, leading to lower consumption of fossil fuel, emission reduction and enhanced safety. The project (subject to appraisal) potentially qualifies under the EIB Climate Action (mitigation). Subject to EC approval, a part of the project could also be eligible under RSFF - EC window

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und SACE stellen 400 Millionen Euro für FuE-Tätigkeit von Fiat bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47920519
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130041
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76954713
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130041
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Andere Links
Übersicht
FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Datenblätter
FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und SACE stellen 400 Millionen Euro für FuE-Tätigkeit von Fiat bereit

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und SACE stellen 400 Millionen Euro für FuE-Tätigkeit von Fiat bereit
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen