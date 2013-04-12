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ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/07/2013 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2013
20130035
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
The loan will be intermediated by three selected Turkish banks with a proven track record in energy efficiency projects. The first selected promoter is TURKIYE VAKIFLAR BANKASI (Vakifbank).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support energy efficiency projects accross Turkey in co-financing with the European Bank for Reconstruction and Development's (EBRD) Turkish Sustainable Energy Financing Facility (TurSEFF) initiative.

The framework loan will support small and medium-scale energy efficiency (for the largest part) and renewable energy projects. Energy efficiency projects will focus on investments in the residential, commercial and industry sectors. Renewable energy projects will include hydro, wind (both under 10 MW), solar, biomass, biogas and geothermal. Final beneficiaries will be SMEs, Mid-caps, energy service companies (ESCOs), individual households and homeowner's associations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by part-financing projects that contribute in particular to reducing greenhouse gas emissions and thus to mitigating climate change. Projects will have to comply with national law and EU environmental principles. Where applicable, particular attention will be paid to impacts on biodiversity and cumulative impacts in the case of renewable energy. The Intermediary's capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information, will also be assessed.

The Bank will require the promoters to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and principles of the relevant EU directives.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48098076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130035
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88688028
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130035
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY
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Datenblätter
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen