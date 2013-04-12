ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY

Übersicht
Framework loan to support energy efficiency projects accross Turkey in co-financing with the European Bank for Reconstruction and Development's (EBRD) Turkish Sustainable Energy Financing Facility (TurSEFF) initiative.
The framework loan will support small and medium-scale energy efficiency (for the largest part) and renewable energy projects. Energy efficiency projects will focus on investments in the residential, commercial and industry sectors. Renewable energy projects will include hydro, wind (both under 10 MW), solar, biomass, biogas and geothermal. Final beneficiaries will be SMEs, Mid-caps, energy service companies (ESCOs), individual households and homeowner's associations.
This operation intends to bring environmental benefits by part-financing projects that contribute in particular to reducing greenhouse gas emissions and thus to mitigating climate change. Projects will have to comply with national law and EU environmental principles. Where applicable, particular attention will be paid to impacts on biodiversity and cumulative impacts in the case of renewable energy. The Intermediary's capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information, will also be assessed.
The Bank will require the promoters to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and principles of the relevant EU directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.