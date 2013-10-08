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CDP LOAN FOR SMES AND RETI DI IMPRESA

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2014 : 500.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro für KMU und Unternehmensnetze

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/05/2014
20130009
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDP LOAN FOR SMES AND RETI DI IMPRESA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Dedicated EIB facility to finance small and medium size eligible investments promoted by SMEs and / or Mid-caps. One or more tranches might be specifically allocated to SMEs and / or Midcaps belonging to the so called Reti d'Impresa (enterprise networks).

It is expected that more than 50% of the loan will be used to finance SMEs. From past experience, the main sectors targeted should be: (i) industry; (ii) trade, transport and tourism and (iii) construction. This loan aims at supporting growth and employment in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 500 Millionen Euro für KMU und Unternehmensnetze

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen