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WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.168.117,68 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 240.168.117,68 €
Wasser, Abwasser : 240.168.117,68 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2013 : 240.168.117,68 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2013
20130008
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
WESSEX WATER SERVICES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 245 million (GBP 200 million)
EUR 490 million (GBP 400 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project comprises a number of water and wastewater investments to be carried out by Wessex Water Ltd in its service area in South-West England during the remainder of the current 5-year Asset Management period (ending in 2015), with a focus on Climate Action components such as asset resilience (Climate Adaptation) and renewable energy (Climate Mitigation).

The project is driven primarily by the need to upgrade environmental performance and service levels as well as improve reliability of assets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49756239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130008
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72207908
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130008
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Andere Links
Übersicht
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II
Datenblätter
WESSEX WATER AND WASTEWATER AMP 5-II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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