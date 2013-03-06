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CYPRUS NSRF II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 8.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 11.480.000 €
Stadtentwicklung : 16.520.000 €
Müllbeseitigung : 64.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/05/2013 : 8.000.000 €
30/05/2013 : 11.480.000 €
30/05/2013 : 16.520.000 €
30/05/2013 : 64.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS NSRF II
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CYPRUS NSRF II
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: 100 Mio EUR für wichtige Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/05/2013
20130004
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CYPRUS NSRF II
REPUBLIC OF CYPRUS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 1177 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of EU Operational Programmes in fields of Sustainable Development and Competitiveness; and Employment, Human Capital and Social Cohesion

Support for Urban Renewal and regeneration (incl. Health), Environmental Protection, SME (including Mid Caps), Economic and Social Cohesion

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan/Structural Programme Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS NSRF II
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CYPRUS NSRF II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: 100 Mio EUR für wichtige Vorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS NSRF II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47726845
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130004
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Stadtentwicklung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - CYPRUS NSRF II
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220584
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130004
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Stadtentwicklung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS NSRF II
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CYPRUS NSRF II
Andere Links
Übersicht
CYPRUS NSRF II
Datenblätter
CYPRUS NSRF II
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: 100 Mio EUR für wichtige Vorhaben

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: 100 Mio EUR für wichtige Vorhaben
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Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS NSRF II
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - CYPRUS NSRF II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen