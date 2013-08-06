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UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

Unterzeichnung(en)

Betrag
944.157.404,06 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 944.157.404,06 €
Wasser, Abwasser : 944.157.404,06 €
Unterzeichnungsdatum
31/03/2015 : 343.737.109,86 €
19/12/2013 : 600.420.294,2 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
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24/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Related public register
10/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2) - Discontinuation of Hurst Reservoir and Restoration of Hurst Brook
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2013
20130001
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
UNITED UTILITIES WATER PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 925 million (GBP 750 million)
EUR 1850 million (GBP 1500 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Climate change and environmental investments related to water supply & wastewater treatment infrastructure in the North West of England 2013-15 (AMP5 - Phase II).

EU Directive compliance in the areas of water and environment is a strong driver behind the investment Programme. It includes a major wastewater treatment works extension in Liverpool required for compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive as well as achievement of good ecological and chemical status in the Mersey Estuary under Water Framework Directive.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
24/07/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
10/12/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2) - Discontinuation of Hurst Reservoir and Restoration of Hurst Brook
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49565975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20130001
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53807848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20130001
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2) - Discontinuation of Hurst Reservoir and Restoration of Hurst Brook
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72186451
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20130001
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67707394
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20130001
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Andere Links
Übersicht
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)
Datenblätter
UNITED UTILITIES WATER & WASTEWATER (AMP5-2)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen