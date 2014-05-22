S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)

Übersicht
Construction of several sections of the Warsaw-Lublin stretch of the S17 and S12 expressways.
The project concerns two sections of the expressway S17 Warsawa – Garwolin – Kurow and one section of the expressway S12 Pulawy – Kurow of a total length of approx. 107.2 km in Mazowieckie and Lubelskie voivodships in Poland.
The schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. One section, the S17 from Lubelska interchange to the border of the Lubelskie voivodship is 9 km away from the nearest Natura 2000. The other sections of the S17 and S12 will cut/come close to the following Natura 2000 /Protected Areas (PA) :Pradolina Wieprza, and Kozi Bor (PA) ;Dolina Wieprza, Pulawy (N 2000 areas). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The procedures are to be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.