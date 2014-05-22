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S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
320.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 320.000.000 €
Verkehr : 320.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2014 : 320.000.000 €
Andere Links
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12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt den Bau von Schnellstraßen in Polen mit 490 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2014
20120664
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
MINISTRY OF TRANSPORT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 320 million
EUR 1049 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of several sections of the Warsaw-Lublin stretch of the S17 and S12 expressways.

The project concerns two sections of the expressway S17 Warsawa – Garwolin – Kurow and one section of the expressway S12 Pulawy – Kurow of a total length of approx. 107.2 km in Mazowieckie and Lubelskie voivodships in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The schemes fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU requiring a full EIA procedure. One section, the S17 from Lubelska interchange to the border of the Lubelskie voivodship is 9 km away from the nearest Natura 2000. The other sections of the S17 and S12 will cut/come close to the following Natura 2000 /Protected Areas (PA) :Pradolina Wieprza, and Kozi Bor (PA) ;Dolina Wieprza, Pulawy (N 2000 areas). Therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The procedures are to be further reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53702143
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120664
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Datum der Veröffentlichung
17 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53701647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120664
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN) - Non Technical Summary - Pulawy Ring Road
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53702835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120664
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN) - Lubelska - Mazowieckie Lubelskie voi
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53707964
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120664
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - S17 EXPRESSWAY (WARSAW-LUBLIN)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180236638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120664
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen