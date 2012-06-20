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ISBANK URBAN TRANSFORMATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2014 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: Die EIB stellt 200 Millionen Euro für die Erdbebensicherheit bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2014
20120620
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISBANK URBAN TRANSFORMATION
TURKIYE IS BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed framework loan would be dedicated to earthquake safety improvements in residential buildings as defined in the Turkish Law on Transformation of Areas under Disaster Risk.

The proposed operation will improve the safety of residential buildings in case of future earthquakes and will have the potential to reduce damages and casualties.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will focus on the renovation/replacement of risk-bearing residential buildings with earthquake-proof housing. Since the (re)construction and renovation will take place in urbanised areas, and usually on the site of an existing building, no or only a very limited negative impact on the environment is expected. The schemes would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 2011/92/EU if located in the EU. However, any possible environmental or social issues, including the coherence with the principles underlying the EU directives, will be verified during project appraisal.

The Bank will require the borrower/promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: Die EIB stellt 200 Millionen Euro für die Erdbebensicherheit bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47083886
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120620
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125301045
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120620
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK URBAN TRANSFORMATION
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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