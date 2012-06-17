Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 7.500.000 €
Verkehr : 7.500.000 €
Stadtentwicklung : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2014 : 7.500.000 €
13/11/2014 : 7.500.000 €
13/11/2014 : 135.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Note sur la qualite de l'air, l'eau et le sol
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resume Non Technique
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Etude d'impact et bilan environnemental
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social
Related public register
23/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Related public register
05/05/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2014
20120617
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
SOCIETE D'AMENAGEMENT ZENATA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Travaux de viabilisation d'un terrain de 1.660 ha pour la nouvelle ville de Zenata à proximité de Casablanca.

Le projet permettra d’apporter une réponse à la pression démographique et urbaine subie au Maroc. Il contribue ainsi aux priorités de l’UE par son soutien aux collectivités durables des pays partenaires méditerranéens.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Si le projet avait été en Europe, il relèverait de l’Annexe II de la Directive EIE (2011/92/EU). Le Promoteur est en train de finaliser une Etude d’Incidences du projet qui sera analysée par les services de la Banque. Les caractéristiques du contexte, du projet, de la situation règlementaire marocaine au regard des contraintes environnementales et sociales, seront également renseignés lors de la mission d’instruction.

Le promoteur sera tenu de se conformer au Guide pour la passation des marchés de la Banque pour la bonne réalisation de son projet.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Note sur la qualite de l'air, l'eau et le sol
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resume Non Technique
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Etude d'impact et bilan environnemental
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social
23/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
05/05/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Note sur la qualite de l'air, l'eau et le sol
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53566606
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resume Non Technique
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53568425
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Etude d'impact et bilan environnemental
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53576577
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53576676
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54670741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58846810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120617
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Verkehr
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Note sur la qualite de l'air, l'eau et le sol
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resume Non Technique
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Etude d'impact et bilan environnemental
Related public register
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Programme de Surveillance et de Suivi Environnemental et Social
Related public register
23/09/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Related public register
05/05/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT - Resettlement Policy Framework
Andere Links
Übersicht
ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT
Datenblätter
ZENATA URBAN DEVELOPMENT PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen