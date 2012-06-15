NOVOZYMES INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY RDI

Übersicht
The project entails research, development and innovation (RDI) related to the discovery and development of innovative industrial enzymes, novel proteins and micro-organisms for the period 2013-2015.
The project concerns the European-based part of the promoter's corporate RDI programme for the period 2013-2015 related to discovery and development of innovative enzymes, novel pharmaceutical proteins and micro-organisms. The project is expected to safeguard and enhance the leading competitive position of an EU knowledge-based, R&D-driven enterprise. Moreover, the promoter is a large contributor to private sector R&D while at the same time focusing on sustainability, thus positively contributing to the objectives of the Lisbon agenda. Furthermore, Novozymes contributes as an active participant in several EU-funded projects.
R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing and already authorised laboratories and plants. This type of activities is not specifically listed in the Directive 2011/92/EU; therefore an Environmental Impact Assessment (EIA) should not be required by the competent authority. This, along with any other environmental details, will be verified during the appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.