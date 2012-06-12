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WACKER SILTRONIC RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/07/2013 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER SILTRONIC RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2013
20120612
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SILTRONIC AG R&D
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 164 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the research, development and innovation (RDI) activities for the development of next generation of hyper-pure silicon wafers and ingots for the semiconductor industry, carried out by Wacker Siltronic in the years 2013-2015.

Supporting the knowledge economy, this project concerns RDI to develop next generation hyper-pure silicon wafers and ingots for the semiconductor industry in the period 2013-2015.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Semiconductor RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
20/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER SILTRONIC RDI
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER SILTRONIC RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52151832
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120612
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79809603
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120612
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WACKER SILTRONIC RDI
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WACKER SILTRONIC RDI
Andere Links
Übersicht
SILTRONIC AG R&D
Datenblätter
WACKER SILTRONIC RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen