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ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 21.000.000 €
Verkehr : 21.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2015 : 21.000.000 €
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09/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: Europäische Unterstützung für wichtiges Flugsicherheitsprojekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2015
20120603
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MALAWI AVIATION SAFETY
CIVIL AVIATION AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 million
EUR 44 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the upgrade of critical aviation safety and security equipment at Lilongwe and Blantyre International Airports in Malawi, including fire stations, fire-fighting vehicles, air navigation equipment and passenger security screening systems.

The purpose of the project is for Malawi to achieve compliance with core International Civil Aviation Organisation (ICAO) safety and security standards, thereby providing a safe and secure operating environment for airlines and passengers in the future.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The works primarily involve the upgrade of safety and security-related airport equipment, all of which operate within the existing airport boundaries. No adverse environmental impacts are therefore anticipated and on this basis it is understood that no environmental impact assessment (EIA) is required. However, this will be further reviewed during project appraisal when the final scope of works has been established.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project is done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
09/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Malawi: Europäische Unterstützung für wichtiges Flugsicherheitsprojekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56868467
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120603
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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MALAWI AVIATION SAFETY
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ESSENTIAL AVIATION SAFETY UPGRADE - MALAWI
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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