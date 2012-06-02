LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK

Übersicht
The transmission component consists of the construction/upgrading of 100 km transmission lines on 132 kV voltage and of seven 132-330 kV transmission substations. The distribution component comprises the upgrading of the 11-33 kV distribution system with nine 11-33 kV distribution substations and some 200 km of distribution lines and underground cables.
The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transmission and distribution infrastructure in the Lusaka area. The proposed investment programme will help remove bottlenecks from the current aged power network, thus reducing equipment failure and electricity losses. The project will increase the reliability and quality of domestic power transmission and distribution service in the Lusaka area.
132 kV transmission lines of this program would fall under definition of EIA directive 2011/92/EU Annex 2 (if situated within EU), and would require the competent Environmental Agency to screen and decide the necessity of ESIAs. The promoter has prepared the ESIA for these 132 kV works. Other works of the project (11 and 33 kV distribution) are not expected to require ESIAs.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
The procurement packages are envisaged to be defined considering parallel co-financing with World Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.