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LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
78.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 78.000.000 €
Energie : 78.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/01/2015 : 78.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN
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21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Minutes of the Scoping meeting
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21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Wayleave Consent form
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21/09/2018 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK
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21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Environmental Impact Statement
Related public register
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Grievance Redress Mechanism

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/01/2015
20120602
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LUSAKA POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NETWORK
ZESCO Ltd
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 78 million
EUR 189 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The transmission component consists of the construction/upgrading of 100 km transmission lines on 132 kV voltage and of seven 132-330 kV transmission substations. The distribution component comprises the upgrading of the 11-33 kV distribution system with nine 11-33 kV distribution substations and some 200 km of distribution lines and underground cables.

The purpose of the project is to reinforce and upgrade the power transmission and distribution infrastructure in the Lusaka area. The proposed investment programme will help remove bottlenecks from the current aged power network, thus reducing equipment failure and electricity losses. The project will increase the reliability and quality of domestic power transmission and distribution service in the Lusaka area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

132 kV transmission lines of this program would fall under definition of EIA directive 2011/92/EU Annex 2 (if situated within EU), and would require the competent Environmental Agency to screen and decide the necessity of ESIAs. The promoter has prepared the ESIA for these 132 kV works. Other works of the project (11 and 33 kV distribution) are not expected to require ESIAs.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
The procurement packages are envisaged to be defined considering parallel co-financing with World Bank.

Weitere Unterlagen
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Minutes of the Scoping meeting
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Wayleave Consent form
21/09/2018 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Environmental Impact Statement
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Grievance Redress Mechanism
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Minutes of the Scoping meeting
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84918877
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120602
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Wayleave Consent form
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84921693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120602
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84917374
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20120602
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Environmental Impact Statement
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84917375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120602
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Grievance Redress Mechanism
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84916984
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120602
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Minutes of the Scoping meeting
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21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Wayleave Consent form
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21/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LUSAKA POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION NETWORK - Grievance Redress Mechanism
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Datenblätter
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