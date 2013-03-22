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TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/09/2015 : 50.000.000 €
19/09/2013 : 200.000.000 €
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Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die Region Pays de la Loire und die EIB unterzeichnen ein Darlehen von 200 Mio EUR zur Finanzierung von Vorhaben im Eisenbahnsektor

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/09/2013
20120543
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 527 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation du réseau ferroviaire régional, modernisation et mise aux normes des gares du réseau régional et acquisition de matériel roulant.

Le projet devrait contribuer a I'objectif de promotion du transport durable dans la région au détriment du transport routier et de ce fait contribuer à la réduction des accidents et de la pollution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La fabrication de matériel roulant ne tombe dans le champ ni de l’Annexe I ni de l’Annexe II de la Directive 2012/92/EU concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Durant l’instruction du projet, la Banque vérifiera les spécifications techniques du matériel, et plus particulièrement les exigences en matière d’efficacité énergétique et de bruit des nouvelles rames. Lors de l’instruction, la Banque vérifiera également les exigences environnementales des autres composantes du projet et examinera la conformité du promoteur avec les Directives EIE 2012/92/EU, Habitats 92/43/EEC et Oiseaux 2009/147/EC.

La Banque exigera du promoteur qu’il s’assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet ait été passés/seront passés conformément à la Directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EEC et Directive 2007/66/EC), avec publication des avis d’appel d’offres le cas échéant.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die Region Pays de la Loire und die EIB unterzeichnen ein Darlehen von 200 Mio EUR zur Finanzierung von Vorhaben im Eisenbahnsektor

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48273204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120543
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135332777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120543
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
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Übersicht
TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
Datenblätter
TRANSPORT FERROVIAIRE PAYS DE LA LOIRE
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Frankreich: Die Region Pays de la Loire und die EIB unterzeichnen ein Darlehen von 200 Mio EUR zur Finanzierung von Vorhaben im Eisenbahnsektor

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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