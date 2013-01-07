RBCZ GREEN ENERGY LOAN FOR SMES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
A loan to finance small and medium-size energy efficiency projects carried out by SMEs as well as other projects of limited size undertaken by SMEs, mid-caps or other public or private promoters mainly in the Czech Republic. The share of projects carried out by SMEs and mid-caps shall be at least 70%.
Financing of projects carried out by SMEs and mid-caps as well as eligible projects of limited size undertaken by other promoters. The loan is also expected to be accompanied by a grant component to support energy efficiency projects undertaken by small and medium-sized enterprises, including eligible housing associations (SME Finance Facility Energy Efficiency Window).
The Intermediary will be required to ensure compliance of projects financed under the loan with applicable national and EU legislation.
The Intermediary will be required to ensure compliance of projects financed under the loan with applicable national and EU legislation.
SME Finance Facility Energy Efficiency Window contains three types of grant support: (i) investment incentive paid to eligible projects; (ii) administrative fee to cover costs incurred by the financial intermediary; and (iii) remuneration for the energy efficiency consultant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.