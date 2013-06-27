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ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 75.000.000 €
Energie : 7.500.000 €
Industrie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2014 : 7.500.000 €
5/12/2014 : 67.500.000 €
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15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2014
20120536
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL
ACCEPTABLE CORPORATES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance energy efficiency projects carried out by energy services companies, including rehabilitation of buildings, street lighting and other investments.

The present loan will be specifically earmarked for projects that contribute to promoting energy efficiency and also to tackling the effects of climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption, to increase the use of renewable energies and to help mitigate climate change. The cumulative impact of sub-projects could generate significant environmental benefits. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the energy service companies' (ESCOs’) capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

For public sector projects, contracts will be awarded following a public procurement procedure carried out by the public authority. The compliance of the procurement procedures applied with the relevant directives and national regulations will be analysed. The Bank will, in any case, review systems and procedures for procurement applied by the promoters, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices and including compliance with relevant national and EU legislation and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49751501
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120536
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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15/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESCO ENERGY EFFICIENCY SPAIN FL
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen