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GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 50.100.000 €
Energie : 50.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2013 : 50.100.000 €
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Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB beteiligt sich mit 50 Mio EUR am zweiten Glennmont-Fonds

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2013
20120523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Glennmont Partners
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A renewable energy infrastructure fund focusing on onshore wind, solar PV and biomass projects in Europe.

The Fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the Fund (onshore wind farms, solar PV, biomass) are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, in which case the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. The promoter’s capacity and procedures will be assessed to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the relevant Directives. Most, if not all, projects financed by the Fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB beteiligt sich mit 50 Mio EUR am zweiten Glennmont-Fonds

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47413920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120523
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126594356
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120523
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
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GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Datenblätter
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB beteiligt sich mit 50 Mio EUR am zweiten Glennmont-Fonds

Aktuelles und Storys

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Vereinigtes Königreich: EIB beteiligt sich mit 50 Mio EUR am zweiten Glennmont-Fonds
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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