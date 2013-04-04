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GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
87.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 87.000.000 €
Energie : 87.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2013 : 87.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Related public register
09/04/2013 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Gas Import Facility Lithuania
Related public register
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB unterstützt Bau eines LNG-Terminals

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2013
20120490
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
AB KLAIPEDOS NAFTA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 73 million
EUR 182 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of installing infrastructure to accommodate a floating LNG storage and regasification vessel in the port of Klaipeda, Lithuania and connecting the facility to the national gas grid.

The project is a critical component of Lithuania’s energy strategy in line with the EU regulation on security of supply and specifically the N-1 principle, which requires backup for gas supply failures and diversification of energy sources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will require an EIA per the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU).

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
09/04/2013 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Gas Import Facility Lithuania
21/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
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Litauen: EIB unterstützt Bau eines LNG-Terminals

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47293968
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120490
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Gas Import Facility Lithuania
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2013
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219665
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120490
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69290321
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120490
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Litauen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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09/04/2013 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Gas Import Facility Lithuania
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Übersicht
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Datenblätter
GAS IMPORT FACILITY LITHUANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Litauen: EIB unterstützt Bau eines LNG-Terminals

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen