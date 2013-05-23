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PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.429.491,87 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 23.429.491,87 €
Unterzeichnungsdatum
15/07/2014 : 23.429.491,87 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2014
20120485
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTLAND CARIBBEAN FUND II L P
The Fund is to be managed by PORTLAND PRIVATE EQUITY INC.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 23 million
EUR 235 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in a new private equity fund managed by Portland Private Equity, Inc., a firm headquartered in Canada with offices in the Caribbean basin (Barbados, Jamaica). The Fund aims to make equity and quasi-equity investments in Caribbean-based SMEs and mid-sized enterprises.

In line with the promising track record of the Fund manager’s previous fund, the Fund’s main geographic focus will be on the Caribbean islands (especially in Dominican Republic, Jamaica, Trinidad & Tobago and Barbados). The manager aims to deploy expansion capital typically between USD 10m and 40m in businesses offering significant growth potential within a 4 to 7 year horizon. A demanding value-add strategy will be applied in terms of sharing and imposing best practice on the Fund’s investee companies in areas such as corporate governance, social and environmental due diligence, green technology, business and project modelling and financing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund’s operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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