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GREEN FOR GROWTH FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nordmazedonien : 625.000 €
Bosnien und Herzegowina : 1.250.000 €
Moldau : 1.250.000 €
Montenegro : 1.250.000 €
Aserbaidschan : 1.250.000 €
Albanien : 1.875.000 €
Kroatien : 2.500.000 €
Serbien : 2.500.000 €
Ukraine : 2.500.000 €
Türkei : 2.500.000 €
Georgien : 3.750.000 €
Armenien : 3.750.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2013 : 625.000 €
3/12/2013 : 1.250.000 €
3/12/2013 : 1.250.000 €
3/12/2013 : 1.250.000 €
3/12/2013 : 1.250.000 €
3/12/2013 : 1.875.000 €
3/12/2013 : 2.500.000 €
3/12/2013 : 2.500.000 €
3/12/2013 : 2.500.000 €
3/12/2013 : 2.500.000 €
3/12/2013 : 3.750.000 €
3/12/2013 : 3.750.000 €
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2013
20120480
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEN FOR GROWTH FUND II
Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 190 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An increase of EIB investment in the Green for Growth Fund, targeting energy efficiency and smaller renewable energy investments in the South-Eastern Europe and Eastern Neighbourhood regions.

The fund’s mission is to contribute, in the form of a public-private partnership with layered risk-return structure, to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the current and future projects do not fall under the EIA Directive 85/337/EC, as amended, in which case the projects would not be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA). If an underlying investment would be subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it, and where relevant written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.

The fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant Directives and EIB requirements as applicable.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND II
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48418853
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120480
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Erweiterungsländer
Europäische Union
Länder
Armenien
Albanien
Bosnien und Herzegowina
Türkei
Montenegro
Moldau
Georgien
Kroatien
Aserbaidschan
Ukraine
Serbien
Nordmazedonien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEN FOR GROWTH FUND II
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Übersicht
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Datenblätter
GREEN FOR GROWTH FUND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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