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BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Related public register
12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20120471
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 831 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The R&D project aims at the further reduction of BMW's fleet average GHG emissions, adding up alternative drive train technologies such as fuel cell, hydrogen and battery technologies for electric cars, including also light weight materials. The project covers the period 2013-2016.

The project has two major components. The first includes the promoter’s R&D investments in fuel efficiency and CO2 reducing innovative technologies, including developments in conventional internal combustion engines, electric mobility, hydrogen fuel cell technologies and light weighting technologies. The second component includes the promoter’s expenditures in vocational training for the company’s manufacturing operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49135359
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120471
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78618182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120471
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
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12/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
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Datenblätter
BMW INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen