PROGRAMME DE MODERNISATION ROUTIERE

Übersicht
Programme d'amélioration du réseau routier marocain et son adaptation au trafic. Il s'agit d'un programme multi-composante, comprenant (i) la réhabilitation d'ouvrages d'art, (ii) des aménagements de sécurité et (iii) la réhabilitation et l'augmentation de capacité de certaines routes.
La finalité du projet est de favoriser un développement économique et social équilibré en permettant une amélioration de la circulation des biens et des personnes et un meilleur accès aux infrastructures de bases et aux services sociaux.
Les impacts environnementaux devraient être limités puisque la plupart des composantes s’exécuteront sur les emprises existantes. Cependant, des impacts environnementaux réversibles sont prévisibles dans quelques situations. Le programme s'assurera que la totalité des composantes répondent aux normes environnementales en vigueur et qu'elles satisfont aux obligations résultant de l'évaluation environnementale et sociale.
Le promoteur, ayant déjà bénéficié de financement de la Banque pour des projets précédents, connait bien les procédures de la Banque en matière de passation des marchés et applique des appels d’offres ouverts à la concurrence internationale.
Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l’UE.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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