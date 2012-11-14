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DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/03/2013 : 100.000.000 €
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB stellt weitere Mittel für Studiendarlehen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/03/2013
20120450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
DIAKHITEL KOZPONT ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 283 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing part of the costs of third level studies by providing loans to higher education students through Diákhitel Központ Rt. (Diákhitel).

This student loan is in line with the EU priority objective of employment and growth, as it supports access to higher education to an estimated 14% of the qualified Hungarian students, who would not have otherwise the means for financing Higher Education studies. As a result, significant benefits will accrue to Hungarian graduates not only in terms of job opportunities, but also in terms of earnings and thus value-added to the national economy. The operation is taking place at a time of persistent economic crisis. Hungary is facing an unemployment rate of 12%, affecting unevenly the young population, which exhibits an unemployment rate of 26.1%.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not comprise any capital investment in new research infrastructure. In the light of this and of its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of the Directive 2011/92/EU and therefore does not need an Environmental Impact Assessment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project (if any) have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
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Ungarn: EIB stellt weitere Mittel für Studiendarlehen bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46321180
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120450
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135540314
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120450
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
Datenblätter
DIAKHITEL - STUDENT LOAN IV
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen