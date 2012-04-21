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AALTO UNIVERSITY PREMISES

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 180.000.000 €
Bildung : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2013 : 50.000.000 €
27/11/2013 : 50.000.000 €
30/03/2017 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2013
20120421
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AALTO UNIVERSITY PREMISES
AALTO-YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 506 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of one new building and renovation of existing university buildings on the Otaniemi campus of Aalto University in Espoo, Finland.

The project supports Aalto University's decision to consolidate its activities and operations to the Otaniemi campus and improves the availability of modern premises for university teaching and research.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project primarily concerns research activities that will be carried out within existing facilities. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 2011/92/EU. However, parts of the investment may cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AALTO UNIVERSITY PREMISES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Datum der Veröffentlichung
10 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51470609
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120421
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122724983
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120421
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AALTO UNIVERSITY PREMISES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AALTO UNIVERSITY PREMISES
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Datenblätter
AALTO UNIVERSITY PREMISES

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen