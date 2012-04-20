NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II

Übersicht
The project comprises investment schemes in the electricity distribution network in Northern Poland. The schemes will be implemented by the promoter who is engaged in electricity trading, generation and distribution.
The programme will enable the promoter to cater for the typical benefits of network developments: satisfying growing demand, connecting new customers and also distributed generators, reduction of network losses, preservation and improvement of reliability and quality of supply. The programme is located in a convergence region. It is therefore eligible under article 309 a) Economic and Social Cohesion, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union. The financing of this programme will contribute to the EIB’s lending priority policy on convergence regions and diversification and security of energy supply.
The programme includes high voltage schemes which fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, mandating an EIA, and schemes which usually fall under Annex II of the same Directive, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.
The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.