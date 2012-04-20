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NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
230.542.235,3 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 230.542.235,3 €
Energie : 230.542.235,3 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2013 : 230.542.235,3 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2013
20120420
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
Private sector company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 1000 million (EUR 244 million)
PLN 5200 million (EUR 1267 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investment schemes in the electricity distribution network in Northern Poland. The schemes will be implemented by the promoter who is engaged in electricity trading, generation and distribution.

The programme will enable the promoter to cater for the typical benefits of network developments: satisfying growing demand, connecting new customers and also distributed generators, reduction of network losses, preservation and improvement of reliability and quality of supply. The programme is located in a convergence region. It is therefore eligible under article 309 a) Economic and Social Cohesion, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union. The financing of this programme will contribute to the EIB’s lending priority policy on convergence regions and diversification and security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme includes high voltage schemes which fall under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU, mandating an EIA, and schemes which usually fall under Annex II of the same Directive, requiring the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47065781
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120420
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74208358
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120420
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
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Übersicht
NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II
Datenblätter
NORTHERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen