Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/02/2016 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIHEIA - Kladanj-Paklenik section
Related public register
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
Related public register
22/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/02/2016
20120418
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and safety improvements of part of the national road network in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH).

The project is expected to facilitate trade, develop tourism, support private sector development, promote regional and national economic growth and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, two of the investments would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. In FBiH they fall under the EIA procedure stipulated by the Law on Environmental Protection of BiH. The promoter has already carried out the EIA studies for these schemes. Their content and compliance with the principles of the relevant EU directives on strategic environmental assessment (SEA), EIA and nature conservation will be verified during appraisal. All other investments fall outside of the scope of Annexes I and II of the EIA Directive; the compliance of this second group of investments with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and nature conservation will also be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures related to the project are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

The investment schemes composing the project are expected to be carried out over a five-year period from 2014 until 2019.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIHEIA - Kladanj-Paklenik section
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
22/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIHEIA - Kladanj-Paklenik section
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57668402
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120418
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
Datum der Veröffentlichung
17 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57671214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120418
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58521188
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120418
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238908263
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120418
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIHEIA - Kladanj-Paklenik section
Related public register
17/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH - EIS - Road M-17.3 Buna-Neum, Section Neum-Stolac
Related public register
22/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Andere Links
Übersicht
ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Datenblätter
ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen