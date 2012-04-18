ROAD MODERNISATION FEDERATION BIH

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabilitation and safety improvements of part of the national road network in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH).
The project is expected to facilitate trade, develop tourism, support private sector development, promote regional and national economic growth and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region.
If located in the EU, two of the investments would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. In FBiH they fall under the EIA procedure stipulated by the Law on Environmental Protection of BiH. The promoter has already carried out the EIA studies for these schemes. Their content and compliance with the principles of the relevant EU directives on strategic environmental assessment (SEA), EIA and nature conservation will be verified during appraisal. All other investments fall outside of the scope of Annexes I and II of the EIA Directive; the compliance of this second group of investments with the principles of the relevant EU directives on SEA, EIA and nature conservation will also be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures related to the project are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
The investment schemes composing the project are expected to be carried out over a five-year period from 2014 until 2019.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.