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T-MOBILE CZ LTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 150.000.000 €
Telekommunikation : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2012 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - T-MOBILE CZ LTE
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/04/2014
20120411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT II
DEUTSCHE TELEKOM AG
T-MOBILE CZECH REPUBLIC AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 328 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's rollout of a wireless broadband network in the Czech Republic.

The primary objectives of the project are to increase in the growth and employment potential in the Czech Republic and to contribute to the Knowledge economy to promote a research, development and innovation economy. The project will also contribute towards economic and social cohesion in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - T-MOBILE CZ LTE
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - T-MOBILE CZ LTE
Datum der Veröffentlichung
24 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46375493
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120411
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78749268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120411
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - T-MOBILE CZ LTE
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - T-MOBILE CZ LTE
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Übersicht
T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT II
Datenblätter
T-MOBILE CZ LTE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen