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NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nepal : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2015 : 30.000.000 €
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23/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - Stakeholder Engagement Plan
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23/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - IEE Addendum
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23/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal
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23/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime-Trishuli Transmission Line project - Land Acquisition and Compensation Plan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2015
20120407
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project comprises the construction of high voltage transmission infrastructure required to evacuate electricity from newly-constructed hydropower plants in the Trishuli River basin into the national grid, as well as a rural electrification component to supply power to communities in the vicinity of the project areas. The project also includes an upgrade of the national Load Dispatch Centre (LDC).

The project will deliver new supplies of hydroelectricity to meet increasing demand in Kathmandu and the rest of Nepal. As such, it will address the shortage of power in the Nepalese grid as well as the efficient integration of new generation capacity from renewable sources (hydropower).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter has conducted initial environmental examinations that indicate that the impacts of the main project components are moderate, within acceptable limits and can generally be mitigated. The majority of the land required for the transmission line will be available for cultivation after completion. A limited number of households will be affected, and no existing residences will require relocation. Detailed environmental & social management and land acquisition & compensation plans will be prepared prior to the start of any construction activities. The Bank will ensure that appropriate measures are taken to protect the environment and the rights of people affected by the project, and to avoid, reduce, mitigate and compensate for the impacts.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement as applicable to operations in the public sector.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Enviro. Exam.- Chilime Substation & Transmission Line
01/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Environmental Examination - Trishuli 3B Hub Substation
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23/11/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime-Trishuli Transmission Line project - Land Acquisition and Compensation Plan
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Enviro. Exam.- Chilime Substation & Transmission Line
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59216252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61097195
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Initial Environmental Examination - Trishuli 3B Hub Substation
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57511002
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - Stakeholder Engagement Plan
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71930517
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime - Trishuli Project, Nepal - Environmental and Social Management Plan
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71914114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal - IEE Addendum
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63127432
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime – Trishuli Transmission Line and Substations, Nepal
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63127603
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPAL GRID DEVELOPMENT PROGRAMME - Chilime-Trishuli Transmission Line project - Land Acquisition and Compensation Plan
Datum der Veröffentlichung
23 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67817608
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120407
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nepal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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