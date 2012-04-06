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ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
108.304.138,34 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 108.304.138,34 €
Gesundheit : 108.304.138,34 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2013 : 108.304.138,34 €
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15/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Investitionsbank vergibt 90,5 Mio £ für den Neubau des Royal Liverpool Hospital

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2013
20120406
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP
Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals Trust (RLBUHT)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 90 million (EUR 111 million)
GBP 370 million (EUR 456 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the design, build and operation, for a 30 year concession, of a new build university teaching hospital to replace the existing no longer fit for purpose hospital. The new Royal Liverpool Hospital will be located alongside the existing hospital in Merseyside, North West England, which will then be demolished.

Through the creation of a new hospital the Project will deliver accessible, high quality hospital care aimed at improving the health and wellbeing of the citizens of Liverpool and the surrounding region. It will also reduce inequalities and support the recruitment and retention of high quality staff. Identified and evaluated comparatively against other options for delivering the Promoter’s strategic service and infrastructure objectives, the Project is both cost-beneficial and affordable to the local health community.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the project may be covered in annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the project is to improve the care of citizens receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.

The project is being carried out as a PPP and the competitive dialogue process is being used. The process was launched in the OJEU in April 2010 and is currently at the two short listed bidders stage. The Promoter is ensuring that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

The EIB financing up to the lowest of: i) GBP 190 million ii) 50% of project costs and iii) 50% of senior debt.

Weitere Unterlagen
15/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: Europäische Investitionsbank vergibt 90,5 Mio £ für den Neubau des Royal Liverpool Hospital

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROYAL LIVERPOOL HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46282535
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120406
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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