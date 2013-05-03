YAPI KREDI CLIMATE CHANGE FACILITY II

Übersicht
The proposed facility is a Framework Loan that will be used to finance renewable energy and energy efficiency projects in Turkey.
The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU. Moreover, it is in line with Turkey’s national sector programme described in the Electricity Market and Security of Supply Strategy Paper (2009) which stipulates that the share of renewables in power generation should reach at least 30% by 2023.
The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national law and the Bank’s environmental and social standards as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.
The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and EIB’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.