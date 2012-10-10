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UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON

Unterzeichnung(en)

Betrag
81.661.222,59 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 81.661.222,59 €
Verkehr : 81.661.222,59 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2013 : 81.661.222,59 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Marchwood widening - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Upgrade of Berths - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - SACD - EN
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen an Associated Britsh Ports zur Förderung des britischen Außenhandels und zur Refinanzierung von Bankdarlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2013
20120385
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
ASSOCIATED BRITISH PORTS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 87 million (GBP 70 million)
EUR 174 million (GBP 140 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Upgrade of container berths and marine access channel at the Port of Southampton to accommodate large container vessels

The project aims at providing the infrastructure needed to accomodate the current and next generation of ultra-large container ships which are expected to be deployed on the Far East-Europe routes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The upgrading of berths 201-202 has been the subject of a full EIA, including environmental impact studies (EIS), biodiversity assessments, and public consultation. The EIS non-technical summary (NTS) has been provided to the Bank. EIA procedures for the marine access channel deepening and widening works are underway. Compliance with the SEA directive, the Water Framework Directive, climate change adaptation issues, the EIA process and status of authorisations, biodiversity assessment requirements, residual impacts of the project, as well as compensation measures and monitoring for the project will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Marchwood widening - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Upgrade of Berths - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - SACD - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen an Associated Britsh Ports zur Förderung des britischen Außenhandels und zur Refinanzierung von Bankdarlehen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66412029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79026575
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120385
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
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Übersicht
UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Datenblätter
UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Marchwood widening - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Upgrade of Berths - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - SACD - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen an Associated Britsh Ports zur Förderung des britischen Außenhandels und zur Refinanzierung von Bankdarlehen

Aktuelles und Storys

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Vereinigtes Königreich: EIB-Darlehen an Associated Britsh Ports zur Förderung des britischen Außenhandels und zur Refinanzierung von Bankdarlehen
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - UK PORTS UPGRADE - PORT OF SOUTHAMPTON

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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