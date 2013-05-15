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PROCESS OPTIMISATION RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS OPTIMISATION RDI
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2013
20120359
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROCESS OPTIMISATION RDI
Wincor Nixdorf AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 280 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns research and development (R&D) activities related to the development of new payment and cash management hardware and software solutions. The R&D activities will be carried out mainly in Germany but also in Spain and in Austria during financial years (ending 30 September) 2013 – 2015.

The new payment and cash management hardware and software solutions are utilised by the banking and retail sector to ensure efficient and secure payment transactions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments concern research, development and innovation (RDI) activities within existing facilities. Therefore it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC. The full details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS OPTIMISATION RDI
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS OPTIMISATION RDI
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47340001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120359
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67660147
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120359
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROCESS OPTIMISATION RDI
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11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PROCESS OPTIMISATION RDI
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Datenblätter
PROCESS OPTIMISATION RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen