SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
DFCC BANK
REGIONAL DEVELOPMENT BANK
Line of credit dedicated to support investment projects that contribute to climate change mitigation and support private sector development.
The operation consists of a line of credit supporting the private and public industries and services sectors in the aftermath of the civil war. The facility would focus on projects that (i) contribute to mitigation of climate change and to the support of local private sector development through SME finance.
The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are likely to include small and medium-scale investments that would be expected to have limited negative environmental impacts. However, some of the sub-schemes, due to their technical characteristics may require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA.
The Bank will require the intermediary institution to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects in the field of climate change mitigation that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.