Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sri Lanka : 90.000.000 €
Energie : 27.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 63.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2013 : 27.000.000 €
13/11/2013 : 63.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Related public register
24/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/11/2013
20120354
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SME AND GREEN ENERGY GL
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
DFCC BANK
REGIONAL DEVELOPMENT BANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit dedicated to support investment projects that contribute to climate change mitigation and support private sector development.

The operation consists of a line of credit supporting the private and public industries and services sectors in the aftermath of the civil war. The facility would focus on projects that (i) contribute to mitigation of climate change and to the support of local private sector development through SME finance.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gas emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are likely to include small and medium-scale investments that would be expected to have limited negative environmental impacts. However, some of the sub-schemes, due to their technical characteristics may require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA.

The Bank will require the intermediary institution to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects in the field of climate change mitigation that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
24/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL - Environmental Impact Assessment Report
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54912936
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120354
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Sri Lanka
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL - Environmental Impact Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61262419
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120354
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Sri Lanka
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125124791
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120354
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Sri Lanka
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Related public register
24/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL - Environmental Impact Assessment Report
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL
Andere Links
Übersicht
SME AND GREEN ENERGY GL
Datenblätter
SRI LANKA SME AND GREEN ENERGY GL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen