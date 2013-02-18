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ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 70.000.000 €
Energie : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/06/2013 : 10.000.000 €
20/06/2013 : 25.000.000 €
20/06/2013 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 70 Mio EUR an die Ascopiave für das Gasnetz in Nordostitalien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/06/2013
20120353
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
ASCOPIAVE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 145 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and expand its gas distribution networks in some of its concession areas in the Veneto and Lombardy regions. The investments, comprising mainly network expansion, reinforcement and metering upgrades, are aligned with the requirements of the relevant regulatory framework. The project will allow the Promoter to reinforce and continue developing the distribution networks to meet market growth as well as ensuring that sufficient capacity is available to meet peak demand.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of gas supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive.

The Promoter tenders works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 70 Mio EUR an die Ascopiave für das Gasnetz in Nordostitalien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46636310
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120353
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94448280
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120353
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
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Datenblätter
ASCOPIAVE GROUP GAS DISTRIBUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 70 Mio EUR an die Ascopiave für das Gasnetz in Nordostitalien

Aktuelles und Storys

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Italien: EIB vergibt 70 Mio EUR an die Ascopiave für das Gasnetz in Nordostitalien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen