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SPECTRIS R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
93.327.111,53 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 933.271,12 €
Deutschland : 21.465.235,65 €
Niederlande : 21.465.235,65 €
Dänemark : 24.265.049 €
Vereinigtes Königreich : 25.198.320,11 €
Industrie : 93.327.111,53 €
Unterzeichnungsdatum
15/07/2013 : 933.271,12 €
15/07/2013 : 21.465.235,65 €
15/07/2013 : 21.465.235,65 €
15/07/2013 : 24.265.049 €
15/07/2013 : 25.198.320,11 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPECTRIS R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2013
20120350
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPECTRIS R&D II
SPECTRIS PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 99 million (GBP 80 million)
EUR 211 million (GBP 170 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Further financing of R&D in the field of precision instrumentation and controls.

The project concerns investments for research and product development in the field of precision instrumentation and controls. The R&D will be covering the segments of (i) Test and Measurement, that covers equipment and software for product design optimisation, principally to the aerospace, automotive and consumer electronics industries, and for environmental monitoring; (ii) Materials Analysis, including a wide range of analytical instrumentation to the metals and mining, pharmaceutical and life sciences, and electronics industries and also to academic and research institutions; (iii) In-Line instrumentation, where the focus is on process analytical solutions, asset monitoring and on-line controls for both primary processing and the converting industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPECTRIS R&D II
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPECTRIS R&D II
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46605276
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120350
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71807824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120350
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPECTRIS R&D II
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SPECTRIS R&D II
Andere Links
Übersicht
SPECTRIS R&D II
Datenblätter
SPECTRIS R&D II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen