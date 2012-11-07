SPECTRIS R&D II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Further financing of R&D in the field of precision instrumentation and controls.
The project concerns investments for research and product development in the field of precision instrumentation and controls. The R&D will be covering the segments of (i) Test and Measurement, that covers equipment and software for product design optimisation, principally to the aerospace, automotive and consumer electronics industries, and for environmental monitoring; (ii) Materials Analysis, including a wide range of analytical instrumentation to the metals and mining, pharmaceutical and life sciences, and electronics industries and also to academic and research institutions; (iii) In-Line instrumentation, where the focus is on process analytical solutions, asset monitoring and on-line controls for both primary processing and the converting industries.
The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.
The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.