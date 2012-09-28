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HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 400.000.000 €
Gesundheit : 80.000.000 €
Bildung : 320.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2012 : 80.000.000 €
6/12/2012 : 320.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt Entwicklung des Humankapitals und wissenschaftliche Forschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2012
20120349
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
The loan will provide financing for the Social Infrastructure and the Social Renewal Operational Programmes within Hungary’s National Strategic Reference Framework for the EU programming period 2007-2013, complementing EU grants and national resources.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 3637 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of two Hungarian Operational Programmes (SIOP, SROP) - health and education sector.

The proposed operation will complement EU grants support. It will contribute to the implementation of eligible investments in the fields of healthcare, education and training, which are expected to foster Hungarian economic and social development, including employment, and further integration within the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed project is a multi-sector, multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan. It will co-finance two operational programmes which are supported by the European Regional Development Fund and, to a lesser extent, the Cohesion Fund, thus are subject to Strategic Environmental Assessment (SEA) according to EU Directive on SEA 2001/42/EC.

Under this framework loan some schemes are likely to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt Entwicklung des Humankapitals und wissenschaftliche Forschung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46062638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120349
Sektor(en)
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80697766
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120349
Sektor(en)
Gesundheit
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - HUMAN CAPITAL CO-FINANCING FL
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB unterstützt Entwicklung des Humankapitals und wissenschaftliche Forschung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen