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RENAULT SUSTAINABLE HI TECH FOR ALL

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 10.000.000 €
Slowenien : 90.000.000 €
Frankreich : 300.000.000 €
Industrie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2013 : 10.000.000 €
23/05/2013 : 90.000.000 €
23/05/2013 : 300.000.000 €
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENAULT SUSTAINABLE HI TECH FOR ALL
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 400 Mio EUR für umweltfreundliche Fahrzeuge an die Renault-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2013
20120329
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENAULT SUSTAINABLE HI TECH FOR ALL
Renault
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 812 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the activities for the development of innovative light-weighting platforms, more cost affordable electrified drivetrain and vehicles, and the development and further industrial deployment of a new A segment urban vehicle. The project's R&D activities are mainly located in the promoter's existing R&D premises in France, and to a lesser extent, in Romania and Spain. The project also includes some investments in Slovenia to adapt existing facilities for the production of new vehicles.

The project proposed for financing comprises RDI activities aiming at driving a reduction of CO2 emissions of the Promoter's fleet of new vehicles to the level of 95 CO2g/km through 2020, consistently with the objectives set by the EU regulation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Any possible environmental issue will however be verified during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENAULT SUSTAINABLE HI TECH FOR ALL
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Frankreich: EIB vergibt 400 Mio EUR für umweltfreundliche Fahrzeuge an die Renault-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENAULT SUSTAINABLE HI TECH FOR ALL
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47075363
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120329
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Rumänien
Slowenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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