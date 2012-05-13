Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Gesundheit : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2014 : 100.000.000 €
30/09/2014 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt umfangreiches Modernisierungsprogramm der Uniklinik Schleswig-Holstein – EU-Bank größter Finanzier im Projekt

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2014
20120323
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million
EUR 520 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and extension of the two sites of the University Hospital Schleswig-Holstein under the investment programme 2013-2018.

The project will benefit to the overall health strategy of the region by introducing better models of service delivery, improving healthcare from purpose-built premises and creating greater synergies with teaching and research. Moreover the project aims a reduction of at least 20% of the energy consumption.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ and Dir. 2007/66/EC). The project is tendered using the competitive dialogue and the relevant contract has been published in the EU Official Journal on 13/05/2012 (2012/S 85-139875).

Weitere Unterlagen
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt umfangreiches Modernisierungsprogramm der Uniklinik Schleswig-Holstein – EU-Bank größter Finanzier im Projekt

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Datum der Veröffentlichung
5 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48629475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120323
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238886014
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20120323
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Andere Links
Übersicht
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Datenblätter
UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt umfangreiches Modernisierungsprogramm der Uniklinik Schleswig-Holstein – EU-Bank größter Finanzier im Projekt

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB unterstützt umfangreiches Modernisierungsprogramm der Uniklinik Schleswig-Holstein – EU-Bank größter Finanzier im Projekt
Andere Links
Related public register
05/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - UNIVERSITAETSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN

Photogallery

Rehabilitation and renovation of Schleswig-Holstein University Hospital. The project concerns the hospital’s two sites in Kiel and Lübeck
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
©UKSH

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen