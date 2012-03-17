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EAST & CENTRAL AFRICA PEFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
168.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 168.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2015 : 5.000.000 €
27/09/2013 : 5.000.000 €
12/12/2016 : 7.000.000 €
5/03/2014 : 7.000.000 €
23/12/2013 : 8.000.000 €
27/09/2013 : 10.000.000 €
28/10/2014 : 13.000.000 €
4/11/2016 : 15.000.000 €
29/12/2014 : 20.000.000 €
1/09/2014 : 28.000.000 €
27/06/2013 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2013
20120317
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAST & CENTRAL AFRICA PEFF
A number of financial intermediaries, including National Microfinance Bank Plc, Tanzania and Family Bank, Kenya.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 320 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The East & Central Africa Private Enterprise Finance Facility (ECA PEFF) will be made available to eligible financial intermediaries engaged in financing small and medium-sized enterprises in Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo and Djibouti. Eligible businesses would be private enterprises involved in agribusiness, fishing, food processing, manufacturing, construction industry, transport, tourism, private education and healthcare and services related to these sectors.

Improve access and terms of financing to facilitate private sector investment (small and medium sized enterprises) in projects that stimulate economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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