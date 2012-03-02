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REGION AQUITAINE LYCEES HQE

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 500.000.000 €
Bildung : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2012 : 150.000.000 €
4/07/2013 : 350.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION AQUITAINE LYCEES HQE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Aquitaine: 800 Mio EUR für nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2012
20120302
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION AQUITAINE LYCEES HQE
REGION AQUITAINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project consists in expanding and retro-fitting high schools ("lycées" and higher education buildings) infrastructure so as to meet increasing capacity requirements and to achieve the Region's Aquitaine ambitious energy efficiency targets, for a total cost in excess of EUR 1bn.

The programme will include the two first “lycées” in France to be built with a view to achieving the BEPOS ("bâtiment énergie positive" -positive energy building) standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings, extensions and renovation of existing senior secondary schools, lycées. The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation 1874/2004). The procedures will be analysed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION AQUITAINE LYCEES HQE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Aquitaine: 800 Mio EUR für nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION AQUITAINE LYCEES HQE
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66409795
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120302
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
REGION AQUITAINE LYCEES HQE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Aquitaine: 800 Mio EUR für nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienz

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen