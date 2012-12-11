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ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
52.352.833,75 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 52.352.833,75 €
Industrie : 52.352.833,75 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2014 : 52.352.833,75 €
Andere Links
Related public register
08/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2014
20120287
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AERO ENGINE CONTROLS RDI
ROLLS-ROYCE PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 53 million (GBP 43 million)
EUR 106 million (GBP 86 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of the new R&D and manufacturing centre in Solihull as well as the RDI programme for aerospace engine control systems.

The promoter aims at providing an integrated solution for the design, development, manufacture, testing, qualification, and support of high integrity, harsh environment control systems for the large civil, regional and business aircraft engines.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project part concerning the investments in research and development are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose, and the project is not expected to require an EIA under the Directive 2011/92/EU. The construction of a greenfield R&D centre is covered by Annex II of the Directive, and the request of an EIA is at the discretion of the local environmental authorities. To be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Datum der Veröffentlichung
8 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46366154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120287
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124382511
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120287
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI
Andere Links
Übersicht
AERO ENGINE CONTROLS RDI
Datenblätter
ROLLS-ROYCE AERO ENGINE CONTROLS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen