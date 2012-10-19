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RAIL FREIGHT ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2013 : 150.000.000 €
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL FREIGHT ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2013
20120274
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAIL FREIGHT ROLLING STOCK
Private Sector Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 312 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will support the acquisition of new rail freight cars as well as replacement of wheel sets of part of the existing rail freight fleet by one of the biggest rail equipment lease companies in Europe.

The new rolling stock should contribute to rail freight competitiveness on a European scale and should support the liberalisation process of the railway sector in line with EU policy objectives. The project will contribute to the objective of promoting sustainable transport, as the shift from road to rail would reduce emissions and increase safety. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest of the EC Treaty. In addition, the project is in line with the renewed policy for EIB lending to the transport sector (CA 452/2011).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment directive 2011/92/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock are not included in either list. The project is expected to include some positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately served by rail. Compliance with EIB environmental standards will be assessed in the appraisal.

Procurement is expected to be in line with Bank’s Guide to Procurement for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL FREIGHT ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL FREIGHT ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46977330
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120274
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAIL FREIGHT ROLLING STOCK
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Datenblätter
RAIL FREIGHT ROLLING STOCK

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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