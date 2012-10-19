RAIL FREIGHT ROLLING STOCK

Übersicht
The loan will support the acquisition of new rail freight cars as well as replacement of wheel sets of part of the existing rail freight fleet by one of the biggest rail equipment lease companies in Europe.
The new rolling stock should contribute to rail freight competitiveness on a European scale and should support the liberalisation process of the railway sector in line with EU policy objectives. The project will contribute to the objective of promoting sustainable transport, as the shift from road to rail would reduce emissions and increase safety. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest of the EC Treaty. In addition, the project is in line with the renewed policy for EIB lending to the transport sector (CA 452/2011).
The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment directive 2011/92/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock are not included in either list. The project is expected to include some positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately served by rail. Compliance with EIB environmental standards will be assessed in the appraisal.
Procurement is expected to be in line with Bank’s Guide to Procurement for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.