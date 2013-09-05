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BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2013 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2013
20120260
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an investment programme in the health infrastructure of the Basque Country, Spain.

The main objectives of the plan are the sustainable further development of public service delivery through the integration of health services across different levels of care, and the reinforcement of research and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an EIA is needed or not is up to the local competent authorities. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
14 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49245070
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120260
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161048792
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120260
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
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Datenblätter
BASQUE HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen