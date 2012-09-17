VOESTALPINE R&D (RSFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of: (i) Voestalpine’s R&D in steel products, production processes and applications and (ii) a industrial size pilot plant for continuous coil annealing and hot dip coating for high-strength and high performance electrical steel. R&D is focusing on development of new materials, coatings, processing methods and new application techniques. The electromagnetic properties of the steel to be produced in the pilot plant is expected to enhance the efficiency of electrical motors. Most of the R&D activities of the project will be carried out in the promoter’s R&D centres in Linz, Leoben, Krems and Kapfenberg in Austria.
Development of new steel grades, processes, coating methods and new joining techniques for different high-strength steel grades. The pilot plant’s objective is to produce improved electrical steel qualities.
The project concerns: (a) investment in R&D that will be carried out in existing facilities and for which an EIA is not required under the Directive 2011/92/EU; (b) an industrial size pilot plant for annealing and coating which falls under Annex II (production and processing of metals) of the EIA Directive. The competent authority has not asked for an EIA, but has granted a change authorisation based on previous authorisations and information submitted. The investment will be located inside an existing industrial site.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.