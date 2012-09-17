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VOESTALPINE R&D (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 250.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2012 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Related public register
26/01/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Forschungsprojekt der voestalpine

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2012
20120259
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VOESTALPINE R&D (RSFF)
VOESTALPINE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 521 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of: (i) Voestalpine’s R&D in steel products, production processes and applications and (ii) a industrial size pilot plant for continuous coil annealing and hot dip coating for high-strength and high performance electrical steel. R&D is focusing on development of new materials, coatings, processing methods and new application techniques. The electromagnetic properties of the steel to be produced in the pilot plant is expected to enhance the efficiency of electrical motors. Most of the R&D activities of the project will be carried out in the promoter’s R&D centres in Linz, Leoben, Krems and Kapfenberg in Austria.

Development of new steel grades, processes, coating methods and new joining techniques for different high-strength steel grades. The pilot plant’s objective is to produce improved electrical steel qualities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns: (a) investment in R&D that will be carried out in existing facilities and for which an EIA is not required under the Directive 2011/92/EU; (b) an industrial size pilot plant for annealing and coating which falls under Annex II (production and processing of metals) of the EIA Directive. The competent authority has not asked for an EIA, but has granted a change authorisation based on previous authorisations and information submitted. The investment will be located inside an existing industrial site.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE R&D (RSFF)
26/01/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Forschungsprojekt der voestalpine

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64130299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120259
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67329436
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120259
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE R&D (RSFF)
Related public register
26/01/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE R&D (RSFF)
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Übersicht
VOESTALPINE R&D (RSFF)
Datenblätter
VOESTALPINE R&D (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Forschungsprojekt der voestalpine

Aktuelles und Storys

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Österreich: EIB unterstützt Forschungsprojekt der voestalpine
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOESTALPINE R&D (RSFF)
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26/01/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - VOESTALPINE R&D (RSFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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